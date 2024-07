Le capitaine anglais Harry Kane, jamais sacré, a vu son rêve s'envoler une fois de plus dans la nuit de Berlin, dimanche en finale l'Euro, prolongeant l'anomalie d'un champion sans couronne, à bientôt 31 ans et malgré ses plus de 400 buts inscrits depuis le début de sa carrière.

Encore raté pour Harry Kane et l’Angleterre. ats

AFP Gregoire Galley

A l'Olympiastadion, «j'aurai l'occasion de remporter l'un des plus grands trophées que l'on puisse gagner et d'entrer dans l'histoire de mon pays. Alors oui, sans aucun doute, j'échangerais tout dans ma carrière pour vivre une soirée spéciale et gagner demain soir», avait-il déclaré la veille de la finale.

Le meilleur buteur de l'histoire des «Trois Lions», avec 66 buts en 98 sélections, a malheureusement terminé la finale de l'Euro-2024 sur le banc de touche, après avoir été remplacé à l'heure de jeu, la tête basse et le cœur lourd.

L'avant-centre du Bayern Munich rêvait de marcher dans les pas de Bobby Moore, entré dans la légende comme capitaine à la Coupe du monde 1966, le seul titre jamais gagné par le pays du football. Il restera encore «Prince Harry», et non «King Kane», jusqu'à la Coupe du monde 2026, voire l'Euro-2028, que l'Angleterre co-organisera.

D'ici-là, il tentera avec le Bayern de décoller l'étiquette de perdant éternel qui lui colle à la peau, lui l'attaquant aux 406 buts inscrits en clubs et en sélection.

406 buts, aucun titre

Avec les «Spurs» de Tottenham, Kane a perdu deux finales de Coupe de la Ligue (2015 et 2021), a terminé deuxième de Premier League en 2017 et s'est incliné en finale de la Ligue des champions, deux ans après.

L'avant-centre a quitté la capitale britannique l'été dernier pour redorer son CV au Bayern Munich, un des clubs les plus titrés du continent, qui a déboursé 100 millions d'euros, plus 10 millions de bonus, pour l'attirer en Allemagne.

Kane a eu beau s'acclimater parfaitement à l'équipe bavaroise, lui offrant un total de 44 buts en 45 apparitions, le «Rekordmeister» a terminé la saison sans trophée, une première depuis 2011-2012...

Avec l'Angleterre, le N.9 a frôlé le rêve de toute une nation, en finale de l'Euro contre l'Italie à l'été 2021 à Wembley. En bon capitaine, il a converti le premier des tirs au but anglais, avant de voir ses plus jeunes coéquipiers perdre pied sous la pression.

Trois ans plus tard, il a perdu une nouvelle finale avec le brassard au bras, battu par une équipe d'Espagne qui a crucifié son équipe à la 86e minute avec un but de Mikel Oyarzabal, attaquant de la Real Sociedad à la carrière plus modeste.