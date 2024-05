Liste de la Nati : une démarche inédite signée Murat Yakin

Murat Yakin a vu très large. Sa première liste pour l’Euro 2024 est, en effet, riche de 38 joueurs. L'espoir d'être agréablement surpris par une émulation interne inédite explique cette démarche.

ATS

Au Musée olympique de Lausanne à l'heure de son grand oral, le sélectionneur a livré plusieurs enseignements majeurs. Il emmènera en Allemagne 24 joueurs et non 26 comme le lui permet le règlement de l'UEFA pour, dit-il, un déroulement plus sain des entraînements.

Les heureux élus monteront dans le car pour Stuttgart le lundi 10 juin, soit cinq jours avant leur entrée en lice à Cologne face à la Hongrie. La Suisse livrera deux matches amicaux, le 4 juin à Lucerne contre l'Estonie et le 8 juin à St-Gall face à l'Autriche. Murat Yakin aura jusqu'à la veille de cette ultime rencontre de préparation pour arrêter son choix définitif.

Il en a déjà opéré quelques-uns pour rappeler qu'il ne connaît aucun état d'âme. Eray Cömert, décevant en mars dernier à Dublin contre l'Irlande comme il a pu l'être une bonne partie de la saison avec Nantes, et Haris Seferovic, dont le retour en grâce s'apparentait vraiment à une fausse bonne idée en raison des doutes suscités par son véritable état de forme, sont les deux grands absents de cette liste. Jonas Omlin, qui a traversé une saison bien compliquée à Mönchengladbach, a renoncé de lui-même à postuler comme gardien no 3.

Vincent Sierro adoubé

En revanche, Steven Zuber figure dans cette liste sans être apparu une seule fois cette saison dans le cadre de l'équipe nationale. Son retour était attendu, comme l'était également la nomination de Joël Monteiro qui a acquis la nationalité suisse jeudi.

En ce qui concerne les autres joueurs romands, Vincent Sierro a été officiellement adoubé par le sélectionneur qui a annoncé déjà sa présence dans la liste finale des 24. En revanche, Edimilson Fernandes et Jordan Lotomba ont, comme on pouvait le prévoir, disparu des radars pour, selon le sélectionneur, «des performances insuffisantes «.

Homme de coups, Murat Yakin en tentera plusieurs ces prochains jours. Le Bâlois a, ainsi, retenu Kwadwo Duah, le buteur du Champion de Bulgarie Ludogorets Razgrad qui n'avait pas pourtant laissé en début d'année une impression formidable lors de la double confrontation contre le Servette FC en Conference League.

«Les statistiques parlent pour lui «, glisse Murat Yakin qui veut croire que le joueur de 27 ans formé aux Young Boys puisse se révéler au plus haut niveau pour pallier l'éventuelle absence de Breel Embolo.

Deux courses contre-la-montre

Les courses contre-la-montre engagées par l'attaquant et par son coéquipier monégasque Denis Zakaria seront scrutées tout au long de la préparation de l'équipe de Suisse pour cet Euro. Murat Yakin sait parfaitement que son équipe ne sera pas la même si Embolo devait renoncer...

La préparation débutera le lundi 27 mai à St-Gall avec un premier contingent de 21 joueurs. Les autres sont attendus jusqu'au 3 juin, date à laquelle les clubs ne peuvent plus retenir leurs joueurs. «Je me réjouis vraiment de vivre ce tournoi, savoure Murat Yakin. Le premier objectif est tracé: sortir de la phase de poules.» Même si c'est par la plus petite des portes comme pour Vladimir Petkovic et son équipe il y a trois ans, cela suffira bien à son bonheur.

Sélection suisse pour la préparation à l'Euro ➡️ Joueurs disponibles dès le 27 mai

Gardiens (2): Marvin Keller (Winterthour), Pascal Loretz (Lucerne).

Défenseurs (8): Aurèle Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Marseille), Kevin Mbabu (Augsbourg), Bryan Okoh (Salzbourg), Becir Omeragic (Montpellier), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Cédric Zesiger (Wolfsburg).

Milieux et attaquants (11): Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad), Breel Embolo (Monaco), Ardon Jashari (Lucerne), Joël Monteiro (Young Boys), Fabian Rieder (Rennes), Vincent Sierro (Toulouse), Filip Ugrinic (Young Boys), Ruben Vargas (Augsbourg), Denis Zakaria (Monaco), Steven Zuber (AEK Athènes).

➡️ Joueurs qui arriveront entre le 31 mai et le 3 juin

Gardiens (3): Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter Milan).

Défenseurs (5): Manuel Akanji (Manchester City), Albian Hajdari (Lugano), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Mayence).

Milieux et attaquants (9): Michel Aebischer (Bologne), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologne), Dan Ndoye (Bologne), Noah Okafor (AC Milan), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Granit Xhaka (Leverkusen), Andi Zeqiri (Genk). Montre plus

