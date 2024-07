Poussifs depuis le début de l'Euro 2024, les joueurs anglais «se sont accrochés» malgré les secousses pour atteindre les demi-finales, a estimé mardi leur sélectionneur Gareth Southgate. L’Angleterre a en vue «une première finale» à l'étranger en cas de victoire face aux Pays-Bas mercredi.

L’Angleterre de Gareth Southgate affronte les Pays-Bas mercredi. IMAGO/Sportsphoto

AFP Nicolas Larchevêque

L'équipe n'arrivait pas à se «lancer» au début, mais «ce qui a été impressionnant, c'est que les joueurs se sont accrochés», a-t-il dit, affirmant avoir perçu des nets progrès durant la phase à élimination directe.

«L'une de nos forces au cours des sept ou huit dernières années a été d'avoir moins de peur, moins d'inhibition. Mais je pense qu'au début de ce tournoi, les attentes étaient très lourdes», a déclaré en conférence de presse celui qui dirige la sélection depuis 2016.

Les Anglais, grands favoris avant le tournoi en Allemagne, ont eu des performances poussives au premier tour, avant d'éliminer avec peine la Slovaquie (2-1 ap) en prolongation puis la Suisse (1-1, 5-3 tab) aux tirs au but.

«Nous avons montré une meilleure version de nous-mêmes avec le ballon, plus libres. Je ne suis pas sûr que le message ait changé, mais j'ai eu l'impression que le groupe avait changé et que l'on se trouvait à un moment du tournoi où l'on se demandait ‘qu'est-ce qui est possible, réalisable?’, plutôt que ce qui pouvait mal tourner», a développé Southgate.

«L’occasion d'entrer dans l'histoire»

Désormais, l'équipe a «l'occasion d'entrer dans l'histoire, (...) l'occasion de participer à la première finale hors d'Angleterre», a-t-il mis en avant. L'Angleterre n'a disputé que deux finales dans son histoire, les deux dans son stade de Wembley à Londres, pour une victoire durant la Coupe du monde 1966 et une défaite lors du précédent championnat d'Europe en 2021.

À Dortmund mercredi (21h00), les vice-champions d'Europe en titre pourraient affronter un public majoritairement favorable aux Pays-Bas, voisins de l'Allemagne ayant l'habitude de se déplacer à l'étranger pour encourager les «Oranje». «Nos supporters, qu'ils soient plus ou moins nombreux, se feront entendre, j'en suis sûr», a dit Southgate.