Scénario de folie : l’Autriche étonne, la France détonne !

Au terme de matches à rebondissements, l’Autriche a décroché la tête du groupe D grâce à sa victoire (3-2) contre les Pays-Bas, qualifié malgré tout au troisième rang. Pour sa part, la France a été contrainte au nul par la Pologne (1-1) et termine deuxième.

Marcel Sabitzer et l’Autriche continuent à convaincre. KEYSTONE

ATS Nicolas Larchevêque

Le verdict est tombé dans le groupe D de l'Euro 2024 au terme d'une dernière journée à suspense: l'Autriche a causé la sensation en finissant en tête après son succès 3-2 face aux Pays-Bas.

Avec six points, la sélection dirigée par Ralf Rangnick devance d'une unité la France, incapable de battre la Pologne (1-1) et les Pays-Bas, qui restent à quatre points. L'incertitude a été totale lors de cette troisième journée, les trois pays occupant successivement la première place au gré de l'évolution des scores.

A Berlin, l'Autriche a livré un grand match pour prendre la mesure de Néerlandais une fois encore décevants. Elle a mené à trois reprises après un autogoal de Malen (6e) et des réussites de Schmid (59e) et Sabitzer (80e). Les Oranje, dépassés en première mi-temps, ont un peu réagi ensuite et égalisé deux fois, d'abord par Gakpo (47e) puis par Depay (75e). Mais ils ne sont pas parvenus à revenir après le but de Sabitzer.

La France patine toujours

A Dortmund, les Français, avec Mbappé masqué et titulaire et Griezmann sur le banc, ont peiné face à des Polonais qui ne jouaient pourtant que pour l'honneur. Le gardien Skorupski a retardé l'échéance en première période, mais il a été impuissant à la 56e sur un penalty transformé par Mbappé. Coupables de ne pas avoir su se mettre à l'abri, les Bleus ont été punis quand Lewandowski a égalisé, lui aussi sur penalty (79e).

Lewandowski trifft im zweiten Penalty-Anlauf 25.06.2024

La France n'a marqué que deux buts en trois rencontres: un autogoal et un penalty ! Bien trop peu pour une sélection qui dispose pourtant d'une kyrielle d'attaquants de renom.