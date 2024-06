Manuel Neuer a effectué contre la Suisse sa 18e apparition en phase finale d'un Championnat d'Europe.

Manuel Neuer est désormais le gardien le plus capé à l’Euro. IMAGO/Sportimage

ATS

L'Allemand dépasse ainsi l'Italien Gianluigi Buffon, avec qui il partageait jusqu'à présent le record du gardien de but le plus utilisé à l'Euro. Seuls des Portugais ont joué plus souvent que Neuer dans un Championnat d'Europe: Cristiano Ronaldo (25 matches), Pepe (21) et João Moutinho (19).

Les Suisses ayant disputé le plus de parties dans un Euro sont Ricardo Rodriguez, Yann Sommer et Breel Embolo avec 12 apparitions chacun en phase finale.

obe