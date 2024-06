Jeudi, la première affiche du jour à l'Euro 2024 verra s'opposer la Slovénie et la Serbie (15h) dans le groupe C. Les Serbes, battus d'un seul but par l'Angleterre (0-1), ont besoin de points en vue d'une qualification en huitièmes de finale.

Aleksandar Mitrovic et les Serbes vont tout faire pour décrocher les trois points. KEYSTONE

ATS

Ils n'étaient pas loin d'en récolter un premier contre des «Three Lions» qu'ils ont franchement bousculés lors de leur entrée en lice. Face à un adversaire plus modeste, le duo d'attaque composé d'Aleksandar Mitrovic et de Dusan Vlahovic pourrait bien débloquer son compteur but.

La Slovénie, qui faisait pourtant office de Petit Poucet dans ce groupe C, a pour sa part tenu en échec le Danemark dimanche (1-1). Ce point obtenu face aux demi-finalistes du dernier Euro pourrait s'avérer décisif dans la lutte pour la qualification au sein d'un groupe finalement assez homogène.

Les Slovènes, dont ce n'est que la deuxième participation à une phase finale d'un Euro après l'édition 2000, ont montré face aux Scandinaves qu'ils possédaient plusieurs atouts. S'il n'a pas marqué, le talentueux Benjamin Sesko (21 ans) s'est notamment mis en évidence comme la principale menace de cette formation slovène.

luwi, ats