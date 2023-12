Grâce notamment à un but du Lausannois Cameron Puertas (43e), l'Union Saint-Gilloise s’est imposée 2-1 contre Liverpool dans l’ultime journée de la phase de groupes de l'Europa League. Malgré ce succès, les Belges finissent troisième de leur groupe, derrière les Reds et le Toulouse FC du Valaisan Vincent Sierro, et sont reversés en Conference League.

Le Vaudois Cameron Puertas a été le grand homme du match de l'USG contre Liverpool. IMAGO

En s’imposant jeudi soir sur la pelouse des Autrichiens du Lask Linz (2-1), les Toulousains ont en effet assuré leur billet pour le barrage d’accession aux huitièmes de finale de l'Europa League où ils seront opposés, en février prochain, à une équipe ayant terminé troisième de son groupe en Ligue des champions.

C’est la première fois de leur histoire que les Toulousains franchissent la phase de poule d’une compétition continentale.