Joao Neves, joueur du Benfica, a fondu en larmes jeudi soir à l’issue de la rencontre d’Europa League à Toulouse. La pépite portugaise de 19 ans est en deuil depuis le début de la semaine.

Scène déchirante jeudi soir après le coup de sifflet final du barrage retour entre Toulouse et Benfica (0-0) en Europa League. Joao Neves, joueur de 19 ans du club portugais, a été submergé par l’émotion face à ses supporters qui avaient fait le déplacement au Stadium et qui scandaient son nom, comme le montre une vidéo partagée par le club.

Ceux-ci rendaient hommage à leur jeune et talentueux milieu de terrain qui traverse actuellement une terrible épreuve. Sa mère est décédée lundi à l’âge de 50 ans.

Malgré ces circonstances dramatiques, celui qui a effectué ses débuts en sélection portugaise en octobre dernier (trois apparitions au total lors des qualifications à l’Euro 2024) a tenu à être présent sur le terrain au coup d’envoi. Portant un brassard noir au bras gauche, il a disputé l’intégralité de la rencontre.

Après leur victoire à domicile la semaine dernière (2-1), Neves et les «Aigles» ont obtenu le nul (0-0) qui leur ouvrent les portes des 8es de finale de la C3. Cette qualification et l’affection témoignée par ses fans et son équipe lui mettra sans doute un peu de baume au coeur.