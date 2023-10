Impardonnable Servette FC ! A Tiraspol, les Grenat ont laissé filer une victoire qui leur aurait pratiquement assuré de figurer encore sur la scène européenne en février prochain.

Sheriff – Servette 1-1 UEFA Europa League, Groupe G, Matchday 3 26.10.2023

Le Servette FC a, en effet, dû se contenter d’un nul 1-1 devant le Sheriff lors de la troisième journée de la phase de poules de l’Europa League. Il reste ainsi à la hauteur du Champion de Moldavie à la troisième place du groupe G survolé par la Roma, victorieuse 2-0 du Slavia Prague dans son antre de l'Olpimpico. Le repêchage en seizième de finale de la Conference League se jouera donc le 9 novembre à Genève avec un match retour qui s’annonce crispant pour les Grenat. Terminer derrière une telle équipe susciterait une immense déception.

Un manque de détermination

Après l’ouverture du score d’Enzo Crivelli à la 41e minute, les Grenat auraient, en effet, dû plier l’affaire devant l’insigne faiblesse du Sheriff Tiraspol. Mais à force de trop vouloir gérer cet acquis, les Grenat n’ont pas témoigné de la détermination voulue dans l’ultime quart d’heure. L’égalisation du Nigérian David Ankeye à la 80e minute ne sortait ainsi pas vraiment de nulle part. Elle punissait, surtout, les largesses d’une défense qui s’est retrouvée bien trop vite hors de position. Une défense qui n’était pas loin de boire la tasse dans le temps additionnel sur deux ruptures adverses.

Confronté à un calendrier extrêmement chargé avec la Super League, la Coupe de Suisse et bien sûr l’Europa League, René Weiler n’avait pas hésité à opérer un très large turnover en Transnistrie. Il a, ainsi, procédé à six changements par rapport à son onze de départ cinq jours plus tôt à Bâle. Jérémy Frick et Jérémy Guillemenot, sans doute les deux joueurs les plus affectés par leur manque de temps de jeu en ce mois d’octobre, ont eu le mérite de saisir leur chance pour susciter peut-être une réflexion dans l’esprit de leur entraîneur.

Se voir un peu trop beau un peu trop vite

Le gardien a, ainsi, réussi l’arrêt qu’il fallait à la 39e sur un coup franc du capitaine Ricardinho. Deux minutes plus tard, l’attaquant était à l’origine de l’ouverture du score. Il gagnait un duel le dos au but qui profitait à Miroslav Stevanovic. Le Slovène décalait sur sa gauche Bradley Mazikou dont le centre était repris par Crivelli. On croyait que le plus dur était fait face à ce Sheriff qui n’est qu’une bien pâle copie de l’équipe Sheriff qui avait battu 2-1 le Real Madrid à Bernabeu en septembre 2021. Seulement même face à une équipe aussi limitée, se croire un peu trop beau un peu trop vite peut vous jouer des tours.