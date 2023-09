Un ancien du Servette FC dézingue le club et les Genevois

Ce jeudi (18h45), le Servette FC débutera son parcours en Europa League contre le Slavia Prague. En marge de cette rencontre, l'ancien international tchèque Václav Němeček, passé par les deux clubs, a évoqué dans une interview accordée à une radio locale son aventure sur les bords du Léman, dont il garde des souvenirs amers.

On dit que le temps guérit les blessures, mais l'amertume est encore vive chez Václav Němeček 26 ans après son passage au Servette FC. «Une belle ville, mais des gens désagréables» : c'est ainsi que l’ancien milieu de terrain se souvient de Genève.

Le Tchèque, aujourd'hui âgé de 56 ans, a en effet sorti la sulfateuse ce mardi 19 septembre au moment d'évoquer sur les ondes de «Český rozhlas» son passage dans la cité de Calvin.

«A Servette, je me souviens de deux années de football (ndlr : 1995-1997) particulièrement tranquilles. En tant que joueurs, nous n'étions que très peu mis sous pression, ce qui à l'époque ne convenait pas vraiment. Je m'attendais à un club plus grand et plus professionnel», regrette l'ancien coéquipier de René Weiler, entraîneur des Grenat depuis cet été.

«Quant à Genève, c'est un endroit magnifique, mais que je n'ai pas beaucoup aimé. Peut-être que quelqu'un se sentira offensé par mes propos, mais je n'ai pas aimé les gens là-bas, leur mentalité. Ceux d’entre nous qui venaient de l’étranger, en particulier de l'Est, étaient traités comme des ouvriers», se souvient Němeček.

Si le Tchèque a fait sa fête au club grenat, la fête devrait être belle jeudi au stade de Genève pour le premier match du Servette FC dans une phase de groupes d'une compétition européenne.