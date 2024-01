Il n'avait plus remporté une étape depuis l'édition 2022: le Français Stéphane Peterhansel (Audi) a dominé la 2e étape du Dakar 2024 dimanche à Al-Duwadimi, en Arabie saoudite, fêtant sa 50e victoire sur le mythique rallye-raid.

Stéphane Peterhansel (Audi) a dominé la 2e étape du Dakar 2024 dimanche. KEYSTONE

«Monsieur Dakar» égale ainsi le record tenu par le Finlandais Ari Vatanen (quatre Dakar) depuis sa dernière victoire en 2004. Son coéquipier chez Audi, l'Espagnol Carlos Sainz, termine à 17'15 mais le triple vainqueur du Dakar (2010, 2018, 2020) prend la tête du classement général provisoire, l'ex-leader Guillaume de Mevius (Toyota) étant arrivé à plus de 26 minutes. Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota), 5e de l'étape à 7'11, grimpe à la 2e place du général provisoire devant Sébastien Loeb (Prodrive).

Les équipes d'Audi ont ovationné Peterhansel, le dossard 202 – 14 victoires finales au Dakar, dont 6 à moto – lors de son arrivée au bivouac. «Ah mais c'est 50 en auto, c'est pas mal hein!», a-t-il lancé, étonné, croyant qu'il s'agissait des deux catégories combinées. Le Français âgé de 58 ans a aussi remporté 33 victoires d'étapes sur le Dakar en moto.

Cornejo frappe fort en moto

En moto, c'est le Chilien Ignacio Cornejo (Honda) qui a mis tout le monde d'accord en arrivant 5'59 avant l'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna), champion du monde en titre de rallye-raid. «C'était une belle étape, très difficile sur la navigation. J'ai fait quelques erreurs mais ça s'est bien passé globalement étant donné que nous avons ouvert la route quasiment toute la journée», a déclaré «Nacho» à l'issue de l'étape.

Le Botswanais Ross Branch (Hero) vainqueur samedi, reste premier au général malgré une arrivée à près de 12 minutes de Cornejo. Au menu lundi pour la 3e étape, ce sera encore une spéciale de plus de 400 km, entre Al-Duwadimi et Al-Salamiya. Et une particularité: à la fin de l'étape, les concurrents auront deux heures d'assistance sur leur véhicule, pas une seconde de plus, avant de rejoindre un bivouac «sommaire» où auto et motos seront placées en parc fermé.

AFP