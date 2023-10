L'Espagnol Augusto Fernandez restera en 2024 au sein de l'écurie GASGAS-Tech3. Il y sera rejoint par son compatriote Pedro Acosta, a annoncé l'écurie dirigée par le Français Hervé Poncharal.

Augusto Fernandez (26 ans) effectuera sa deuxième saison pour GASGAS-Tech3 après des débuts prometteurs cette année. Il occupe actuellement la 14e place au championnat du monde avec 67 points et a notamment terminé 12 courses sur 14 dans les points avec une 4e place au Grand Prix de France pour meilleur résultat. Il a également été champion du monde de Moto2 en 2022.

Pedro Acosta (19 ans) est lui considéré comme l'un des plus grands espoirs du MotoGP. Il a été couronné champion Moto3 en 2021 et occupe actuellement la 1re place du classement du championnat Moto2, où il a fait ses débuts en 2022, et compte déjà 9 victoires. GASGAS est l'une des marques du groupe autrichien KTM qui fait courir des motos de cette marque en Moto3 et Moto2.

