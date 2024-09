McLaren va désormais favoriser le Britannique Lando Norris, deuxième du championnat de Formule 1 derrière Max Verstappen, au détriment de son équipier Oscar Piastri dans la course au titre chez les pilotes, une décision que l'Australien a assuré jeudi soutenir.

McLaren va désormais favoriser Lando Norris (gauche) face à Oscar Piastri dans la course au titre. IMAGO/HochZwei

AFP Clara Francey

«Égoïstement, je dois reconnaître que les consignes d'équipe ne sont pas amusantes», a concédé Piastri, 4e au général, interrogé par la presse en marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan. «Mais je suis conscient qu'il ne s'agit pas que de moi et je suis heureux de jouer un rôle de soutien à ce stade de la saison».

«Plus tôt dans l'année, cela aurait probablement été excessif, mais je pense que le moment est venu d'essayer d'aider l'équipe à remporter les deux championnats (pilotes et constructeurs, ndlr)», a-t-il aussi dit.

Dans une interview à la BBC publiée jeudi, le responsable de l'équipe Andrea Stella a expliqué que McLaren «soutiendra Lando, mais [souhaite] le faire sans trop compromettre [ses] principes». «Nos principes sont que l'intérêt de l'équipe passe toujours en premier (...) nous voulons être justes envers les deux pilotes», a-t-il aussi assuré.

Le technicien n'a pas expliqué concrètement comment les consignes d'équipe allaient s'appliquer mais, selon Norris, cette décision n'obligera pas Piastri à renoncer à la victoire.

«Cela s'appliquera probablement pour des positions inférieures, mais s'il s'est battu pour une victoire, alors il mérite de gagner», a déclaré le Britannique, en quête de son premier titre dans l'élite. «Je ne veux pas non plus qu'on me donne un championnat».

Jusqu'à présent, McLaren avait permis à ses pilotes de se battre en piste, sans privilégier l'un ou l'autre, une décision tournant parfois à l'avantage de la concurrence, comme lors du GP d'Italie début septembre.

Parti en pole position devant Piastri, deuxième sur la grille, Norris s'est fait surprendre par son coéquipier dans le premier tour - une situation qui a permis à Charles Leclerc (Ferrari) de s'intercaler entre les deux McLaren. Leclerc s'est finalement imposé devant Piastri et Norris, finalement 3e.

A la veille du GP d'Azerbaïdjan, 17e manche de la saison (sur 24), Norris compte 62 points de retard sur le triple champion en titre Max Verstappen (Red Bull), en tête du championnat depuis le début de la saison. L'écart monte à 106 points entre Verstappen et Piastri.

Si Norris ne délogera pas «Mad Max» ce week-end -- puisque 26 points maximum peuvent être récupérés jusqu'à dimanche --, McLaren peut en revanche récupérer les rênes du championnat constructeurs, la marque anglaise ne comptant plus que huit points de retard sur l'écurie autrichienne.

McLaren n'a plus gagné de titre depuis 2008, quand Lewis Hamilton est devenu pour la première fois champion du monde.