Marc Marquez déjà au rendez-vous ! Pour ses premiers tours de piste au guidon d'une Ducati-Gresini après onze ans chez Honda, le sextuple champion du monde espagnol de MotoGP a réalisé le quatrième temps des essais de fin de saison mardi à Valence.

Marc Marquez est déjà au rendez-vous. KEYSTONE

Des dizaines de journalistes et photographes se sont entassés devant le garage Gresini peu avant 11 heures et les flashes ont crépité à 11h14 quand l'Espagnol a enfourché pour la première fois sa monture. Et d'emblée, il a semblé très à l'aise sur la Desmosedici GP23 avec laquelle il disputera le championnat du monde en 2024.

A 1h30 du terme de cette journée d'essais, dans le 46e des 49 tours qu'il a effectués, le Catalan a même pris provisoirement les commandes de la feuille de temps, provoquant un tonnerre d'applaudissements parmi les milliers de fans présents au circuit Ricardo-Tormo... ainsi que dans la salle de presse.

Finalement quatrième pour ses débuts sur une Ducati, à moins de deux dixièmes du plus rapide, son compatriote Maverick Vinales (Aprilia), Marquez, tout sourire dans son box, a frappé un grand coup. Il a d'ores et déjà pris rendez-vous avec ses adversaires pour 2024, où il semble déjà en mesure de retrouver la victoire qui le fuit depuis octobre 2021.

«Ce qui m'a bluffé, c'est qu'il était hyper propre sur sa moto, c'était joli et on voyait qu'il avait de la marge. On peut déjà dire que son pari est réussi et je pense que l'année prochaine il se battra pour le titre», a estimé Hervé Poncharal, le patron de l'équipe GasGas-Tech3.

ATS