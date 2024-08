Des salariés d'Alpine vont protester vendredi à Monza à l'occasion du GP d'Italie de F1. Ils veulent dénoncer la fin programmée en 2026 de la fabrication en France du moteur des monoplaces de l'écurie franco-britannique.

🚨 OFFICIEL !



Dans un communiqué envoyé aux médias, dont Off Track, les salariés d’Alpine Racing France annoncent lancer un "mouvement de contestation" en ce vendredi 30 août lors du week-end de GP d'Italie ! 🗣️



Le Comité Social et Économique de Viry-Châtillon assure tout de… pic.twitter.com/FPHSTyqi9z — Off Track (@OffTrack_FR) August 29, 2024

ATS

L'action sera organisée par une centaine de salariés qui feront le déplacement dans le nord de l'Italie pour appeler Luca De Meo, le PDG de Renault, propriétaire d'Alpine, à revenir sur sa décision d'acheter un moteur, probablement à Mercedes, plutôt que de continuer à le fabriquer.

«Chaque groupe déploiera une banderole avec un message clair et non agressif, plaidant la cause du maintien d'un moteur français en F1, tous seront vêtus d'un tee-shirt blanc avec logo Alpine, message #ViryOnTrack et brassard noir au bras. Aucune action n'empêchera les opérations en piste de se dérouler», indique le communiqué du Comité social et économique (CSE) de site de Viry, qui appartient au groupe Renault.

ATS