Dominique Aegerter (32 ans) roulera encore en championnat du monde Superbike en 2024. Le pilote bernois a prolongé d'un an son contrat avec le team satellite GRT, qui aligne des Yamaha.

«Je suis heureux et fier d'avoir prolongé mon accord avec Yamaha et de rester en Superbike avec ma R1. J'ai gagné deux titres en Supersport avec Yamaha, et maintenant mon objectif est d'améliorer mes résultats et d'être plus compétitif en Superbike», a publié le Suisse sur son compte Instagram.

Double champion du monde Supersport (2021/2022), Aegerter est passé cette année dans la catégorie supérieure. Il figure pour l'instant au 9e rang du championnat.

ats