L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP. Il a devancé de 0''215 l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), lequel a ainsi accru son avance au championnat.

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM), à 0''680, a complété le podium de cette neuvième manche (sur 20) de la saison. Sur le tracé de Silverstone, Espargaro - qui n'était que 12e sur la grille - a pris l'avantage sur Bagnaia dans le dernier des 20 tours de course, ce qui lui a permis de signer son deuxième succès dans la catégorie reine. «Il y a des jours où on se sent invincible», a savouré le Catalan de 34 ans.

A l'extinction des feux, Bagnaia, parti 4e, a d'emblée pris l'avantage sur l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 3e et vainqueur la veille du sprint. Il a ensuite dépassé coup sur coup son compatriote Italien Marco Bezzecchi (VR-46), parti en pole, puis l'Australien Jack Miller (KTM).

A la fin du 2e tour, le champion en titre menait la course avec dans sa roue Bezzecchi , avant que ce dernier ne chute à 15 tours de la fin. Le champ ne sera pas resté libre très longtemps pour le champion en titre qui a ensuite vu revenir dans sa roue un impressionnant Aleix Espargaro.

Peu après la mi-course, l'apparition de gouttes de pluie sur le circuit aurait pu rebattre les cartes; les drapeaux blancs - signalant des portions de piste humides - ont été agités, laissant la possibilité aux pilotes de rentrer aux stands pour partir avec une moto équipée de pneus pluie. Mais la majorité des pilotes - dont les hommes de tête - ont préféré rester en piste, au risque de perdre de l'adhérence.

Au championnat, Bagnaia (214 points) compte désormais 41 unités d'avance sur son nouveau dauphin, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac). Bezzecchi rétrograde à la 3e place, à 47 points de son compatriote italien.