Fernando Alonso (42 ans) a prolongé son contrat avec l'écurie Aston Martin jusqu'à fin 2026. Le vétéran espagnol, double champion du monde (2005/2006), pilote pour cette équipe depuis 2023.

Fernando Alonso : sa carrière en F1 va encore se prolonger KEYSTONE

ATS

Alonso était courtisé par plusieurs teams lors du prochain mercato, très animé avec l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. L'Espagnol, qui a gagné 32 Grands Prix - le dernier à Barcelone en 2013 -, espère toujours renouer avec la victoire.

«Fernando a soif de succès, pilote mieux que jamais, est plus en forme que jamais et se consacre entièrement à faire d'Aston Martin Aramco une force concurrentielle», a souligné le team principal Mike Krack dans un communiqué de l'écurie.

En 2023, pour sa première saison avec l'équipe britannique, Alonso avait terminé 4e au championnat, son meilleur classement depuis 2013 (il avait terminé vice-champion du monde cette année-là). Après quatre manches disputées en 2024, l'Espagnol occupe pour l'instant le 8e rang.

Où s'arrêtera le quadragénaire ? «Il y a quelques années, j'aurais dit que 41 ou 42 ans était l'âge limite (pour courir en F1, ndlr) mais après avoir vu l'an dernier ma motivation et mes bonnes performances, j'ai pensé que je pourrais courir encore quelques années (...) si on reste donc motivé et engagé, on peut imaginer piloter jusqu'à 48, 49 ou même 50 ans», avait-il déclaré mi-février.

ATS