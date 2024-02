Dix jours après avoir dominé les essais de Sepang (Malaisie), le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) a récidivé au Qatar. Il a été le plus rapide lundi et mardi sur le circuit de Lusail qui accueillera le premier Grand Prix de la saison dans deux semaines.

Francesco Bagnaia a été le plus rapide lundi et mardi sur le circuit de Lusail. IMAGO/Nordphoto

L'Italien de 27 ans, qui visera une troisième couronne consécutive cette année, s'est en effet montré le plus rapide des deux journées organisées par un temps frais sur la presqu'île du Golfe. Bagnaia a devancé mardi son coéquipier et compatriote Enea Bastianini et l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia). Comme la veille, les motos italiennes ont dominé leurs concurrentes puisqu'elles ont monopolisé les huit premières places.

Le très attendu sextuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez, arrivé dans le giron de Ducati cette saison après 11 ans chez Honda, a pris une prometteuse quatrième place au guidon de sa Ducati-Gresini à moins de quatre dixièmes du leader.

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Honda-LCR) ont été en difficulté puisqu'ils n'ont pris respectivement que les 14e et 17e places, confirmant les résultats en demi-teinte des motos japonaises qui bénéficient pourtant cette saison d'avantages pour essayer de réduire l'écart avec leurs concurrentes européennes.

AFP