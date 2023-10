Aucune surprise sur le circuit de Losail: Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné le Grand Prix du Qatar, fêtant son 14e succès de la saison en 17 courses.

Le Néerlandais s'était assuré samedi lors du sprint un troisième titre consécutif de champion du monde. Il n'a comme prévu pas été inquiété dimanche dans la nuit qatarie où, en raison de l'importante dégradation des pneus, la FIA avait imposé un minimum de trois arrêts au stand.

Record en vue

«Le premier relais a été décisif pour la victoire. Après, j'ai pu gérer mon rythme et conserver les pneus dans une bonne fenêtre de fonctionnement», a déclaré le vainqueur. Max Verstappen devrait en toute logique battre prochainement le record du nombre de succès en une saison, qu'il détient depuis l'an passé avec 15. Il reste cinq Grands Prix à disputer au cours de cette année bien pauvre en suspense.

Verstappen – qui totalise désormais 49 victoires en formule 1 – s'est imposé devant l'Australien Oscar Piastri, vainqueur du sprint la veille, et l'Anglais Lando Norris, tous deux sur des McLaren-Mercedes. L'écurie de Woking est très en vue depuis quelques courses. «Elles étaient de nouveau très rapides aujourd'hui», a noté Verstappen.

Crash entre les Mercedes

Les Mercedes, qui auraient sans doute pu prétendre au podium, ont perdu leurs espoirs dès le premier virage. Lewis Hamilton, qui avait pris un excellent départ et tentait de s'installet en tête, a été touché par son coéquipier George Russell et a dû abandonner. Russell a pu poursuivre la course et a terminé à un 4e rang qui lui laissera de gros regrets. Le Britannique a précédé Charles Leclerc (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes).

Les Alfa Romeo-Ferrari sont toutes deux parvenues à entrer dans le top 10 et donc à inscrire des points. Valtteri Bottas a pris la 8e place, juste devant Guanyu Zhou.

