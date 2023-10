Le Français Johann Zarco a renoncé à intégrer l'équipe officielle Honda de MotoGP, où un guidon est libre après le départ de Marc Marquez. Il pilotera bien dans l'écurie satellite LCR lors des deux prochaines saisons.

Johann Zarco a renoncé à intégrer l'équipe officielle Honda de MotoGP. Keystone

«On a préféré donner la priorité à LCR tout simplement car le projet de Honda proposé à Johann ne correspond pas à nos attentes. C'est une décision de notre part car il y avait un intérêt de Honda», a expliqué Guillaume Valladeau, l'agent du pilote. «Je pense que c'est la meilleure décision. L'écurie officielle c'est bien, mais si toutes les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas forcément d'intérêt», a-t-il ajouté.

Zarco (33 ans) s'était engagé avec LCR en août dernier pour deux années et une troisième en option après avoir refusé de prolonger avec Ducati-Pramac, où il évoluait depuis 2021 et qui lui proposait de piloter encore un an en MotoGP puis de disputer le championnat Superbike.

Mais le départ prématuré de Marquez, sextuple champion du monde de Moto GP avec Honda, pour l'équipe satellite Ducati-Gresini, avait rebattu les cartes. Le Français avait alors déclaré qu'il aimerait rejoindre l'équipe officielle nippone pour succéder à l'Espagnol.

«Bien sûr, j'ai vraiment pensé que je serais ce candidat naturel mais je vois qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui font que ça n'est pas venu naturellement», a expliqué Zarco ce jeudi avant le GP d'Australie, disputé ce week-end à Phillip Island.

«C'est la raison pour laquelle je préfère dire «laissez-moi faire du bon boulot avec Lucio (Cecchinello, patron de LCR)». C'est gratifiant d'être dans l'équipe d'usine, mais pas d'y être juste parce que le guidon est libre. Je dois y être parce qu'ils le veulent», a conclu l'Avignonnais.

Zarco, qui dispute sa septième saison en MotoGP après avoir remporté deux titres mondiaux en Moto2 (2015, 2016), a décroché 19 podiums dans la catégorie reine du motocyclisme dont quatre cette année. Il pointe actuellement au 7e rang du classement provisoire du championnat du monde.

