Une équipe exclue du championnat !

L'équipe RNF, formation satellite d'Aprilia cette saison en MotoGP, a été exclue du plateau de la saison 2024. Les organisateurs du championnat l'ont annoncé lundi.

L’avenir de Miguel Oliveira, un des deux pilotes de l’équipe RNF, est désormais en suspens. KEYSTONE

«Le comité de sélection du MotoGP (...) a décidé de ne pas sélectionner CryptoDATA RNF pour la saison 2024. Des infractions répétées et des violations à l'accord de participation affectant l'image publique du MotoGP ont rendu cette décision nécessaire», indique leur communiqué publié lundi, au lendemain de la dernière course de la saison 2023.

Samedi, l'équipe RNF avait démenti les rumeurs faisant état de difficultés financières et d'un possible désengagement, puis lundi matin elle a annoncé un partenariat avec un nouveau sponsor. Mais la décision des instances semble définitive puisqu'elles annoncent dans le communiqué que «le comité de sélection (du MotoGP) va étudier les candidatures pour choisir une nouvelle équipe indépendante qui rejoindra la grille de la catégorie MotoGP en 2024 et utilisera des motos Aprilia.»

En attendant ce choix, l'avenir des deux pilotes qui évoluaient cette saison chez RNF, le Portugais Miguel Oliveira, actuellement blessé, et l'Espagnol Raul Fernandez, reste flou. La participation de ce dernier aux tests de fin de saison mardi à Valence n'est désormais plus assurée. L'équipe RNF, fondée par le Malaisien Razlan Razali avec le soutien du groupe pétrolier Petronas, avait débarqué dans la catégorie reine en 2019 sous le nom de Sepang Racing Team.

L'équipe, affiliée à Yamaha jusqu'en 2022, avait notamment accueilli Fabio Quartararo lors de ses deux premières saisons en MotoGP en 2019 et 2020. Le Français avait rejoint l'année suivante l'équipe officielle Yamaha, avec qui il avait été sacré champion du monde. La légende italienne du MotoGP Valentino Rossi avait par ailleurs terminé sa riche carrière au sein de l'équipe malaisienne en 2021.

AFP