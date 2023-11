Impliqué dans une impressionnante chute avec Jorge Martin, Marc Marquez s’est fait une belle frayeur dimanche lors du GP de Valence. Au final, plus de peur que de mal.

Le championnat de MotoGP a rendu son verdict dimanche lors du Grand Prix de Valence. Vainqueur de la course, Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché un deuxième titre mondial consécutif dans la catégorie. L’Italien a notamment profité de la chute de son rival espagnol, Jorge Martin (Ducati-Pramac), parti à la faute après seulement 6 tours.

Alors que ce dernier était à la lutte avec son compatriote Marc Marquez pour s'emparer de la sixième position, les deux concurrents se sont touchés dans un virage. Le sextuple champion du monde, qui disputait sa dernière course avec Honda, est violemment parti dans les airs, avant de lourdement chuter. Martin a, lui, filé tout droit dans les graviers, avant de tomber à son tour.

Fort heureusement, les deux hommes sont sortis indemnes de ce spectaculaire accident. Malgré la violence du choc, Marc Marquez n’a pas voulu jeter la pierre sur son adversaire. Même son de cloche chez Jorge Martin, qui a vu ses chances de titre s’envoler en une fraction de seconde.

Martin «désolé pour la chute» de Marquez

«Je me sentais beaucoup plus fort que les autres. Peut-être que j'aurais dû attendre un peu, me montrer patient», a détaillé Martin lors d'un point presse. «Après avoir passé Maverick (Vinales), j'ai essayé de dépasser Marc (Marquez) tout de suite. Je pensais avoir la position, mais il a relâché les freins et quand j'étais déjà dans le virage. J’ai eu l'impression qu'il avait refermé la trajectoire et je n'ai rien pu faire. Je suis désolé pour sa chute, car il y a eu un contact.»

«Je suis désolé pour lui et désolé pour moi. Je pense que ça a été une combinaison de choses. Je crois que ça n'était pas sa faute, mais ça n'était pas la mienne non plus parce que j'étais à l'intérieur», a-t-il jugé.