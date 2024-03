Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), aurait demandé à ses équipes de trouver un moyen pour ne pas homologuer le circuit de Las Vegas, qui accueillait son premier Grand Prix de Formule 1 en 2023, a dévoilé la BBC mardi citant un lanceur d'alerte.

Mohammed Ben Sulayem, ici avec Max Verstappen, est dans la tourmente. KEYSTONE

L'Emirati Mohammed Ben Sulayem aurait demandé à ses troupes de «trouver des solutions pour empêcher la FIA de certifier le circuit avant le week-end de course» en novembre 2023, est-il écrit dans un rapport interne à la FIA, que la BBC a pu consulter, et qui cite le lanceur d'alerte.

Selon cette source citée dans le rapport, «l'objectif était de trouver des failles sur le circuit afin de refuser la licence». Elle ajoute: «les problèmes sur le circuit étaient destinés à être identifiés artificiellement, sans tenir compte de leur existence réelle, dans le but final de refuser la licence».

Le rapport, destiné au comité d'éthique de la FIA, ajoute que les officiels «n'ont pu trouver aucun problème avec le circuit et ont donc certifié que le circuit était prêt pour la course».

Contactée par l'AFP, «la FIA confirme que le Responsable Conformité a reçu un rapport détaillant des allégations potentielles impliquant certains membres de ses instances dirigeantes», a indiqué un porte-parole. «Le Département Conformité est en train d'évaluer ces allégations, comme il est d'usage dans ce genre de situation, afin de s'assurer que la procédure est bien respectée», a-t-il ajouté.

Conflit entre la FIA et Liberty Media

La raison pour laquelle le président de la FIA, qui avait succédé à Jean Todt en décembre 2021, aurait voulu empêcher la tenue de cette course n'est pas explicitée. Un conflit d'influence et d'image mine les relations entre la FIA, arbitre du championnat du monde, et Liberty Media, qui en détient les droits commerciaux.

Le nouveau Grand Prix de Las Vegas, 41 ans après le dernier du nom, est un événement phare pour Liberty Media, directement promoteur de l'événement. Avec cette course, la F1 compte désormais trois GP aux Etats-Unis avec Austin et Miami.

Pression pour annuler une pénalité à Alonso ?

En novembre 2023, le week-end de course à Las Vegas avait bien mal débuté: Carlos Sainz avait heurté le couvercle d'une bouche d'égout mal fixée, abîmant lourdement sa Ferrari, et les premiers essais libres avaient été annulés. Le reste du week-end s'était déroulé sans encombre.

Selon la BBC, qui cite la même source, Ben Sulayem aurait par ailleurs demandé à des officiels d'annuler une pénalité infligée à Fernando Alonso en Arabie Saoudite l'année dernière. Une accusation qui figure dans le même rapport destiné au comité d'éthique.