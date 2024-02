La réaction de Toto Wolff au départ de Lewis Hamilton chez Ferrari

Toto Wolff, le patron de l'écurie de Formule 1 Mercedes, s'est dit vendredi plus surpris «par le timing» que par la décision de Lewis Hamilton de quitter l'équipe allemande pour rejoindre Ferrari en 2025.

Toto Wolff et Lewis Hamilton en 2014. IMAGO

«C'est arrivé plus tôt que ce à quoi je m’attendais. Lorsque nous avons signé la prolongation avec Lewis (en août 2023, ndlr), nous avons opté pour un contrat à court terme et ces événements ne sont donc pas une surprise, mais le timing l'est peut-être», a expliqué le dirigeant autrichien lors d'un point presse en ligne.

«Je ne sais pas vraiment pourquoi il a changé d’avis car lors de la période de Noël nous étions en phase. Il faut demander à Lewis. Mais c’est compréhensible, il était à la recherche d’un nouveau défi, d’un nouvel environnement et d’une dernière belle opportunité pour finir sa carrière», a-t-il poursuivi.

Toto Wolff a par ailleurs indiqué n'avoir aucune rancoeur envers Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia dont il est proche.

«Il n’y a aucun ressentiment envers Fred pour chercher à avoir les meilleurs pilotes. C’est une compétition très difficile, je fais de mon mieux pour mon groupe, il fait de son mieux pour Ferrari. C’est un peu comme au rugby: on se met des coups de poing dans le nez, mais en dehors de la piste, nous avons une très bonne relation», a souligné l'Autrichien, qui prédit que Vasseur aura «une très bonne relation avec Lewis».

L'Autrichien a également évoqué la recherche d'un nouveau pilote pour accompagner le Britannique George Russell l'an prochain et a affirmé qu'il voulait prendre son temps.

«Nous allons d’abord nous concentrer sur la saison 2024. Nous avons deux excellents pilotes et nous devons développer une voiture plus rapide que l’an dernier. Ce qu’on ne dit pas assez c’est que George a vraiment le potentiel pour être le leader de l’équipe. Je n’aurais pas souhaité un autre leader que lui quand Lewis partirait. Nous devons faire le bon choix pour le deuxième baquet, mais je ne veux pas me précipiter», a-t-il insisté.

«Il y a une variété de pilotes disponibles sur le marché. On verra quelle est la meilleure association possible avec George. Je n’ai pas encore parlé avec l’équipe pour savoir quelle direction on voulait prendre, plutôt un "rookie" ou un pilote d’expérience», a conclu Toto Wolff.

Jeudi, l'annonce du départ d'Hamilton de Mercedes, où il évolue depuis 2013 avec six titres mondiaux à la clé, pour rejoindre Ferrari en 2025, avait fait l'effet d'une bombe dans le monde de la Formule 1.

Le Britannique de 39 ans, septuple champion du monde comme la légende allemande Michael Schumacher, détient le record du nombre de victoires en Grands Prix (103) mais reste sur deux saisons sans succès avec Mercedes.