Lando Norris partira samedi en pole position de la course sprint du Grand Prix de Chine de Formule 1. Le Britannique a réussi le meilleur temps des qualifications vendredi à Shanghai sur une piste rendue très glissante par la pluie.

ATS

Le pilote McLaren s'élancera devant la Mercedes de son compatriote Lewis Hamilton et l'Aston Martin de l'Espagnol Fernando Alonso. Le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull), leader au championnat, partira 4e, devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), 5e, qui a de nouveau fait mieux que son coéquipier Charles Leclerc (7e).

Le Grand Prix de Chine est la première des six manches de l'année à proposer un format sprint, qui modifie le déroulement du week-end. Ainsi, les pilotes n'effectuent qu'une séance d'essais libres le vendredi avant les qualifications pour la course sprint de samedi. Après cette course, les pilotes disputeront les qualifications «classiques», qui détermineront la grille de départ du GP du dimanche.

ATS