Le feuilleton Red Bull continue. L'écurie championne du monde de formule 1 se retrouve à nouveau dans la tourmente: son conseiller Helmut Marko est lui aussi visé par une enquête interne.

Helmut Marko (ici avec Verstappen) se trouve à son tour dans la tourmente Keystone

Après que le directeur de l'écurie Christian Horner a été blanchi d'accusations de «comportement inapproprié» proférées par une employée, qui a depuis été suspendue par Red Bull jeudi, c'est l'influent conseiller historique Helmut Marko (80 ans) qui est sur la sellette, a-t-on appris d'une source proche du dossier. «Une enquête interne a été ouverte par la maison mère Red Bull et cible Helmut Marko, suspecté d'être à l'origine des fuites dans la presse dans le cadre de l'affaire Horner», a indiqué cette source.

Interrogé par la chaîne de télévision autrichienne ORF, Helmut Marko a laissé entendre qu'une suspension n'était pas exclue. «La possibilité théorique existe toujours (...) Je dirais que c'est difficile à juger... disons qu'en fin de compte, je déciderai moi-même de ce que je fais», a-t-il déclaré. «C'est un dossier très complexe. Encore une fois, on veut la paix dans l'équipe. Ce championnat sera suffisamment difficile avec 24 Grands Prix et on doit se concentrer là-dessus», a-t-il ajouté.

«Helmut doit rester»

La réaction de Max Verstappen, très proche d'Helmut Marko et qui a souvent lié son destin chez Red Bull à celui de l'ancien pilote autrichien, ne s'est pas fait attendre. «J'ai toujours dit dans l'équipe, aux gens haut placés, qu'il occupait une part importante dans toutes mes prises de décision et pour mon futur dans l'équipe, donc c'est très important qu'il reste dans l'équipe. C'est important de rester soudé car je pense que si on perd un tel pilier, ce sera un gros problème pour l'équipe et pour moi donc Helmut doit rester», a martelé le Néerlandais en conférence de presse.

ATS