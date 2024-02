La Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui régit le championnat du monde de Formule 1, a proposé un changement de format des week-ends où seront organisées des courses sprint, lundi lors de sa Commission F1.

Un probable changement aura lieu concernant le format des week-ends sprint. KEYSTONE

Désormais les essais libres du vendredi seront suivis de la qualification pour le sprint alors que l'an passé, c'est la qualification pour le Grand Prix du dimanche qui était disputée dès la première journée du week-end.

Le samedi, qui auparavant était consacré à 100% au sprint (qualification puis course), sera désormais composé de la course sprint puis de la qualification pour le GP prévu le lendemain.

Comme l'an dernier, six courses sprint auront lieu cette saison, en Chine, à Miami, en Autriche, à Austin, au Brésil et au Qatar.

Par ailleurs, l'instance a décidé d'allouer quatre moteurs par pilote par saison en 2024 et en 2025, au lieu de trois initialement, tandis que le DRS (aileron mobile arrière qui facilite les dépassements) pourra être activé dès le deuxième tour des courses et plus à partir du troisième comme la saison passée.

Ces mesures doivent encore être ratifiées par le prochain Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA le 28 février.

ATS