La saison 2023 de Max Verstappen pourrait bien être celle de tous les records. Sur le circuit de Spa-Francorchamps, le Néerlandais a signé sa dixième victoire et son douzième podium en... douze courses, toutes remportées par l’écurie Red Bull.

Et une nouvelle victoire pour l’intouchable Max Verstappen. Keystone

Du jamais vu en Formule 1. Dans les Ardennes, le Batave l’avait déjà emporté en 2021 et en 2022. Bien que privé de pole-position dans ce Grand Prix de Belgique et rétrogradé de cinq places sur la grille pour avoir changé de boîte de vitesse en dehors du quota autorisé, le champion du monde en titre n’a eu besoin que de 17 tours pour prendre la tête au détriment de son coéquipier, Sergio Perez, finalement deuxième à plus de 22 secondes.

Parti en pole, mais dépassé dès la première ligne droite par Perez, puis par Verstappen, Charles Leclerc (Ferrari) complète le podium, privant le lauréat du jour d’un 26e point. Pour le Monégasque, il s’agit du troisième top 3 de la saison.

Touchette Piastri-Sainz

Samedi, à l’occasion de la course sprint, Max Verstappen avait surtout dû se jouer de la pluie tombée en abondance. Dimanche, il a avalé ses adversaires grâce au DRS, avant de prendre une marge de sécurité et signer son huitième succès consécutif, le 45e de sa carrière.

Ce GP de Belgique aura tourné court pour Oscar Piastri (McLaren), victime d’une touchette de Carlos Sainz (Ferrari), dès le 1er virage. Voiture également endommagée, l’Espagnol n’a pas pesé sur la course, abandonnant lors du 25e tour.

«Je me suis bien amusé»

«J’ai réussi à éviter cet accrochage du premier virage, en restant prudent. Ensuite j’ai pu dérouler à mon rythme. En résumé, je me suis bien amusé aujourd’hui», analysait, au terme de la course, le Néerlandais qui se sera fait une très légère frayeur, vers la mi-course, lorsqu’une partie du tracé est devenu un brin glissant à cause d’une très courte averse.

A la mi-saison (12 GP sur 23 disputés), Max Verstappen compte 115 points d’avance au classement des pilotes sur Sergio Perez et 165 sur Fernando Alonso, 5e à Spa.