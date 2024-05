Le Monégasque Charles Leclerc a de nouveau été le plus rapide, lors de la 3e et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco de Formule 1 samedi, devant le leader au championnat Max Verstappen, 2e.

Charles Leclerc a devancé Max Verstappen lors des essais pour ce GP de Monaco. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

Déjà le plus rapide de la deuxième séance vendredi soir, le pilote de la Scuderia Ferrari a devancé la Red Bull de Verstappen de 197/1000e. Comme la veille lors des premiers essais, le Néerlandais n'a pas semblé totalement à l'aise dans sa RB20.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui a signé le meilleur chrono des premiers essais, a pris le 3e temps de ces derniers essais avant les qualifications de l'après-midi.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) et l'autre Red Bull, celle du Mexicain Sergio Pérez, ont complété le Top 5.

Petit friction pour Bottas

Les essais libres 3 ont par ailleurs été marqués par un incident, le Finlandais Valterri Bottas, venu toucher un rail de sécurité, endommageant sa suspension avant. Cet incident a provoqué un drapeau rouge de quelques minutes, le temps d'évacuer sa Sauber.

Les qualifications attendent désormais les pilotes, à 16H00 (14h00 GMT), avant le départ de la course programmé à 15H00 dimanche.

Comme d'habitude dans les rues de la Principauté, la course débutera encore plus qu'ailleurs lors de ces qualifications, puisque les dépassements y sont rares en course.

Si Verstappen signe le meilleur temps, synonyme de pole position, le Néerlandais, déjà vainqueur l'an dernier à Monaco, effacera un record vieux de 35 ans.

Au volant de sa surpuissante RB20, le triple champion en titre avait décroché en Italie le week-end dernier sa 8e pole consécutive depuis le GP d'Abou Dhabi, en fin de saison 2023, égalant la performance de la légende brésilienne Ayrton Senna.