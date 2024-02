Des discussions sont en cours entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Ferrari. L'écurie italienne souhaiterait recruter le septuple champion du monde à partir de 2025, selon plusieurs médias.

Lewis Hamilton pourrait bien rejoindre Ferrari en 2025. ATS

Lewis Hamilton (39 ans) avait prolongé en août son contrat jusqu'à la fin 2025 avec Mercedes, où il évolue depuis 2013, après plusieurs mois de rumeurs faisant état de contacts entre Ferrari et lui. Mais il disposerait d'une clause libératoire pour quitter l'équipe dirigée par l'Autrichien Toto Wolff dès la fin de la saison 2024.

L'annonce d'un possible départ du Britannique vers la Scuderia dès 2025 a été faite par le site internet italien Formu1a.uno. D'autres médias comme L'Equipe, la BBC ou la Gazzetta dello Sport ont confirmé que les deux parties étaient en discussions et pourraient trouver un accord rapidement.

La chaîne britannique Sky Sports, est affirmative et indique qu'Hamilton va bien rejoindre Ferrari en 2025 pour remplacer l'Espagnol Carlos Sainz Jr et que les employés de l'usine Mercedes de Brackley vont être informés du départ du septuple champion du monde ce jeudi, avant qu'une annonce officielle ne soit faite. Contactées, ni la Scuderia Ferrari ni l'écurie Mercedes n'ont souhaité faire de commentaire.

Le Monégasque Charles Leclerc vient de prolonger avec Ferrari pour «plusieurs saisons», mais Sainz n'est pour l'instant engagé que jusqu'à la fin 2024 avec l'écurie italienne.

Hamilton détient le record du nombre de victoires en Formule 1 avec 103 succès. Il a décroché sept titres mondiaux, comme la légende allemande Michael Schumacher, un avec McLaren (2008) et six avec Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Mais le Britannique n'a plus remporté de Grand Prix depuis fin 2021 et reste sur deux saisons difficiles avec Mercedes.

ATS