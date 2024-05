Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté le GP d'Emilie-Romagne à Imola, fêtant déjà son cinquième succès en sept courses. Le Néerlandais a devancé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes).

Parti de la pole position pour la septième fois en autant de Grands Prix, Verstappen n'a pas vraiment été inquiété lors de cette épreuve longtemps soporifique pour signer la 59e victoire de sa carrière en formule 1. Il a ainsi effectué un nouveau pas vers un quatrième titre mondial consécutif qui semble déjà lui tendre les bras.

Derrière, Norris, récent vainqueur à Miami, a assuré un nouveau podium. Il s'est rapproché de Verstappen dans les derniers tours, mais a échoué à 0''725 seulement sans avoir pu porter une attaque.

Super heureux

«J'ai dû pousser à fond toute la course. Sur la fin, avec les pneus durs, c'était difficile, je n'avais plus beaucoup d'adhérence dans les 10-15 derniers tours. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur, heureusement je n'en ai pas fait. Je suis super heureux de gagner ici», a déclaré le vainqueur.

«Avec un ou deux tours de plus, j'aurais peut-être pu le passer», a regretté Norris. «Il a été plus vite sur le premier relais, et nous ensuite dans le deuxième. Nous sommes désormais en position de lutter avec les Red Bull et les Ferrari», a dit le Britannique.

Un podium pour Ferrari

Le podium a été complété à 7''916 par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui n'a pas réussi à offrir une victoire aux tifosi venus en masse au bord du circuit qui avait été fatal à Ayrton Senna le 1er mai 1994.

Au championnat, Verstappen totalise 161 points. Il en compte 48 d'avance sur Leclerc avant la prochaine course, prévue dimanche à Monaco.

L'Australien Oscar Piastri a confirmé la bonne forme des McLaren en prenant la quatrième place devant la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz. Les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell viennent ensuite.

Une fois encore, l'écurie suisse Sauber n'a joué aucun rôle en vue dans cette course. Le Chinois Guanyu Zhou a pris la 15e place et le Finlandais Valterri Bottas la 18e. Tous deux ont concédé un tour au vainqueur.

