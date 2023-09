Le Japonais Takaaki Nakagami (31 ans) a prolongé jusqu'en 2024 son contrat avec l'écurie Honda-LCR Idemitsu, a annoncé l'équipe satellite du constructeur nippon. Nakagami roule dans ce team depuis ses débuts en MotoGP en 2018.

«Je suis fier de pouvoir compter sur Nakagami pour une année supplémentaire. C'est un pilote rapide qui peut obtenir de bons résultats, et aux côtés du HRC (Honda Racing Corporation), nous pensons que c'est le moment d'aller encore plus de l'avant, car c'est l'un des pilotes les plus expérimentés avec cette moto», a déclaré Lucio Cecchinello, le directeur de l'équipe.

A huit Grands Prix de la fin de la saison, Nakagami occupe la 17e place du classement. Il compte deux victoires en Moto2, mais aucune en MotoGP.

