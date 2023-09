Troisième à Monza, le pilote Ferrari Carlos Sainz a été victime d'un vol à l'arraché au moment de rentrer à son hôtel.

Aquí algunas imágenes del incidente, captadas por @Adnkronos. pic.twitter.com/KPdod1RGui — Víctor Abad (@victorabadf1) September 3, 2023

Ce dimanche 3 septembre, Carlos Sainz est passé par toutes les émotions. Quelques heures seulement après avoir décroché son premier podium de la saison lors du Grand Prix d'Italie (3e), le pilote de l'écurie Ferrari a été victime d'un vol - ou devrions-nous dire d'une tentative de vol -, comme l'ont rapporté plusieurs médias italiens.

Vers 20h30, alors qu'il se trouvait à proximité de son hôtel, dans le centre-ville de Milan, trois hommes se sont approchés de l'Espagnol et lui ont arraché sa montre Richard Mille, d'une valeur estimée à 500'000 euros.

S'en est alors suivie une course-poursuite entre le pilote et les malfrats. Résultat : le coéquipier de Charles Leclerc est aussi rapide sur ses jambes qu'au volant d'une Formule 1 puisqu'il a réussi à rattraper ses pickpockets et ainsi remettre la main sur sa montre et les voleurs à la police.

En story Instagram, l'Espagnol de 29 ans a tenu ce lundi à remercier ses fans pour leur soutien : «Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, nous avons vécu hier un incident malheureux à Milan. L'essentiel est que nous allions tous bien et que cela ne reste qu'une anecdote désagréable. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés hier, à la police de Milan pour son intervention rapide et merci pour tous vos messages.»