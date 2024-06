George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Autriche de Formule 1. Il a profité d'un accrochage entre Max Verstappen (Red Bull), qui a terminé cinquième, et Lando Norris (McLaren), qui a dû abandonner, dimanche sur le Red Bull Ring.

Le Britannique, qui s'était élancé en 3e position, a devancé Oscar Piastri (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari), offrant à Mercedes sa première victoire depuis novembre 2022. Il a ainsi décroché sa deuxième victoire en F1 après celle obtenue au Brésil fin 2022, la dernière en date de l'écurie allemande.

Russell a profité de la bataille entre Verstappen et Norris qui a fait rage à une dizaine de tours de la fin et qui s'est terminé au 64e des 71 tours de course par une collision et une crevaison pour chacun des deux hommes qui luttaient alors pour la victoire.

Si le Néerlandais, jugé responsable de l'accident et qui a écopé d'une pénalité de dix secondes anecdotiques, a pu repartir après avoir changé de pneus, le Britannique n'a pas pu ressortir des stands. Son aileron était en effet également endommagé.

81 points d'avance

Même si la victoire lui a échappé, Max Verstappen réalise toutefois une bonne opération car il augmente de 12 longueurs son avance au championnat sur Lando Norris, pour la porter à 81 points.

Oscar Piastri, auteur d'une course remarquable, a échoué à la deuxième place à moins de deux secondes de Russell, devant Sainz, tout heureux de décrocher un podium après un nouveau week-end difficile pour la Scuderia.

La course de son équipier Charles Leclerc a en effet été gâchée dès le premier virage, quand Piastri l'a percuté et a endommagé son aileron avant, obligeant le Monégasque à repasser aux stands pour en changer et à dire adieu à un bon résultat, même s'il est parvenu à remonter de la 20e à la 11e place.

Hülkenberg surprend

Nico Hülkenberg (Haas) a créé la surprise en arrachant la 6e place après avoir dépassé Sergio Perez (Red Bull) en toute fin de course. Et si Daniel Ricciardo (Racing Bulls) s'est offert un peu de répit en finissant en 9e position, les Sauber-Ferrari de Valtteri Bottas (16e) et Zhou Guanyu (17e) ont à nouveau manqué leur affaire.

Le paddock a rendez-vous à Silverstone en Angleterre le week-end prochain pour un troisième Grand Prix en trois semaines après l'Espagne et l'Autriche.

