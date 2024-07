George Russell (Mercedes) a gagné un passionnant Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Le Britannique a ainsi signé la troisième victoire de sa carrière en formule 1.

Russell (26 ans) a construit son succès en n'effectuant qu'un seul arrêt pour changer de pneus. Il a devancé son coéquipier Lewis Hamilton de 0''525 et l'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) de 1''1173. Tous deux, comme la majorité des pilotes, se sont arrêtés deux fois.

Mercedes a ainsi obtenu son premier doublé depuis le GP du Brésil 2022. Russell a quant à lui gagné pour la deuxième fois cette année après l'Autriche.

«C'est incroyable», a dit le vainqueur. «Ce matin durant le briefing, on était très loin de penser que la victoire était possible. Mais la voiture s'est comportée de manière géniale, les pneus ont très bien fonctionné», a encore expliqué Russell, tout heureux des progrès récents de son écurie. «On vient de remporter trois des six dernières courses. J'aimerais courir le week-end prochain! Les gars à l'usine ont travaillé très dur, c'est mérité pour eux.»

Pas de miracle cette fois pour Verstappen

Derrière le podium, Charles Leclec a placé sa Ferrari en 4e position. Le Monégasque a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), qui n'a cette fois pas pu totalement gommer le handicap consécutif à une pénalité de dix places sur la grille. Il s'était imposé sur le circuit belge lors des deux dernières années malgré des pénalités au départ.

Au championnat du monde, Verstappen reste toutefois en position très favorable à l'heure où la F1 va prendre sa pause estivale. Il compte 275 points contre 197 pour Norris et 174 pour Leclerc. De quoi donc voir venir.

A un jour de son 43e anniversaire, le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) s'est offert un modeste cadeau en prenant les deux points de la 9e place. Une fois encore, les Sauber n'ont pas réussi à débloquer leur compteur. Valtteri Bottas a fini 16e alors que Guanyu Zhou a abandonné.

