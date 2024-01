L'Espagnol Carlos Sainz était virtuellement en tête du Dakar 2024 jeudi après l'arrêt aux bivouacs des concurrents, à mi-parcours de la 6e étape marathon dite «48h00 chrono» et étalée sur deux jours.

out a roulé pour Carlos Sainz lors de la première partie des 48 heures chrono. IMAGO

Au km 398 (sur 550 km de spécial), point de chronométrage avec le classement le plus complet avant la suspension de la course à 16h00, comme prévu, le vétéran de 61 ans signait le meilleur temps.

Sainz devance son équipier chez Audi Matthias Ekström de plus d'un quart d'heure, et laisse pour l'instant les pilotes de Prodrive à bonne distance: Nasser Al-Attiyah a perdu beaucoup de temps et pointe à quelque de 22 minutes. Sébastien Loeb (provisoirement troisième de l'étape à 5'19'') en a regagné, mais reste quatrième au général à près de 37 min.

Cette demi-étape a fait deux victimes de marque: l'ex-leader du classement, le Saoudien Yazeed Al-Rajhi, a abandonné après avoir fait plusieurs tonneaux et gravement endommagé sa Toyota. Lui et son coéquipier sont sains et saufs.

Autre maudit du jour: «Mr Dakar» Stéphane Peterhansel, était en rade en plein désert à la mi-journée, victime d'une panne d'hydraulique qui l'empêchait d'actionner le cric pour changer une roue, et qui le privait de direction assistée.

Partis à l'aube, les concurrents étaient obligés de s'arrêter à heure fixe pour rejoindre l'un des sept bivouacs mis en place dans le désert. Sans assistance, sans information sur le classement et sans moyen de communication, ils devaient passer la nuit «à la dure», sous la tente ou à la belle étoile, avant d'achever l'étape vendredi.

ATS