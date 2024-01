Le Français Sébastien Loeb (Prodrive) a décroché mardi sa 4e victoire dans le Dakar 2024 en signant le meilleur temps de la spéciale de la 9e étape entre Hail et Al-Ula, en Arabie saoudite.

Pour sa 27e victoire d'étape sur le Dakar, l'Alsacien a grappillé 4'14'' sur le leader au général Carlos Sainz (Audi) mais il a encore 20'33'' de retard sur l'Espagnol avant l'arrivée de la dernière étape vendredi à Yanbu, sur les rivages de la mer Rouge.

«El Matador», bien entouré par ses coéquipiers chez Audi Mattias Ekström et Stéphane Peterhansel, a bien géré son avance au général dans la spéciale de plus de 400 km, avec des dunes, une navigation compliquée et des pistes rocailleuses et sableuses.

Les jours se suivent et se ressemblent pour les tenants du titre Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel (Prodrive), qui ont encore quitté la spéciale après... 1 km de course, en raison d'un problème mécanique.

Mercredi pour la 10e étape, les concurrents devront slalomer dans les rochers monumentaux de la région d'Al-Ula sur une spéciale de 371 km, avec des pièges de navigation à prévoir.

«VBA» jubile

Chez les motos, le Français Adrien Van Beveren (Honda) a remporté mardi son deuxième succès dans le Dakar-2024 en signant le meilleur temps de la spéciale.

«VBA» a roulé devant une grande partie de l'étape, glanant des bonifications qui le font remonter à la 3e place au classement général, à 11 min 16 de son coéquipier Ricky Brabec (Honda)

L'Américain a fini fort, 2e à 42 secondes du dossard 42, et creuse l'écart avec son dauphin au général le Botswanais Ross Branch (Hero), qui s'éloigne à 7'09''.

