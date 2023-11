Sergio Pérez (Red Bull-Honda) sera sous pression ce week-end lors du GP du Brésil. Le Mexicain, 2e du championnat derrière l'inatteignable Max Verstappen, doit contenir Lewis Hamilton (Mercedes) pour finir vice-champion du monde.

Sergio Pérez sera sous pression ce week-end lors du GP du Brésil. Keystone

La couronne mondiale est acquise depuis près d'un mois par le désormais triple champion du monde néerlandais. Derrière, tout reste encore à faire. A trois manches de la fin de la saison, six pilotes peuvent encore prétendre à ce statut – au premier desquels l'on retrouve Pérez et Hamilton (Mercedes) que seuls 20 points séparent au championnat (240 points pour le Mexicain contre 220 pour le Britannique).

Sur le tracé d'Interlagos, à Sao Paulo, jusqu'à 34 points (contre 26 habituellement) seront à glaner, grâce au sixième et dernier sprint de la saison couru samedi. «Nous devons réaliser un bon week-end au Brésil et j'ai confiance en notre capacité à obtenir de bons résultats», se rassure Pérez qui, le week-end dernier, avait connu un dimanche cauchemardesque chez lui au Mexique.

En souffrance

Pour l'heure, la bataille entre les deux pilotes tourne à l'avantage du septuple champion du monde britannique: sur les cinq dernières manches, Hamilton a marqué 56 points – contre seulement 21 pour Pérez, dont le dernier podium remonte à début septembre, au GP d'Italie.

Face aux difficultés, des rumeurs de plus en plus insistantes ces dernières semaines faisaient même état d'un possible départ du Mexicain de chez Red Bull à la fin de la saison, soit un an avant la fin de son contrat. «Sergio a signé un accord avec nous pour l'année prochaine et notre objectif est qu'il soit dans la voiture en 2024», a balayé le weekend dernier Christian Horner, patron de l'équipe autrichienne. «Nous voulons le voir terminer deuxième du championnat, et réaliser ce que l'on n'a encore jamais fait – un doublé», a-t-il aussi dit.

Outre Pérez et Hamilton, les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin), tous les deux à 57 longueurs du Mexicain peuvent encore devenir vice-champion. Le Britannique Lando Norris (McLaren, – 71 points) et le vice-champion en titre Monégasque Charles Leclerc, seulement 7e pour l'instant à 74 points de Pérez, sont encore mathématiquement dans la course. mais avec 86 points restant à distribuer, leurs chances sont minces.

Bataille chez les constructeurs

Chez les constructeurs, si Red Bull est déjà assurée d'être championne du monde cette saison – enchaînant les victoires en course grâce à un Verstappen souverain en piste – derrière, la bataille continue aussi pour les places d'honneur.

Mercedes, actuellement deuxième du championnat, tâchera ce week-end de prendre une sérieuse option pour s'assurer le titre de vice-championne. L'équipe allemande est d'ailleurs la dernière à s'être imposée sur le circuit brésilien, grâce à la première victoire en F1 de son autre pilote britannique George Russell l'an dernier.

Mais gare à Ferrari, troisième et qui n'est qu'à 22 points de Mercedes. Si les deux SF-23 ont été «remarquables en qualifications» lors des deux derniers rendez-vous rappelle son patron Frédéric Vasseur, «en course, il est apparu clairement que nous étions toujours vulnérables aux attaques», a reconnu le Français.

AFP