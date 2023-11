Aucune surprise dans le sprint du Grand Prix du Brésil à Interlagos: Max Verstappen (Red Bull-Honda) s'est imposé facilement. Il a pris la tête dès le premier virage et n'a pas été inquiété.

Le triple champion du monde néerlandais a devancé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes) d'un peu plus de 4 secondes et son coéquipier mexicain Sergio Pérez (Red Bull-Honda) de plus de 13 secondes dans ce qui était le sixième et dernier sprint de la saison. Le format est loin de susciter l'enthousiasme, tant chez les pilotes que dans le public. La formule 1 réfléchit d'ailleurs à des changements pour 2024.

Vainqueur l'an passé tant du sprint que de la course dominicale, George Russell (Mercedes) a terminé 4e devant Charles Leclerc (Ferrari). Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda), 6e devant Lewis Hamilton (Mercedes), a apporté à son écurie ses premiers points dans un sprint.

Les Alfa Romeo-Ferrari ont fini très loin. Guanyu Zhou a dû se contenter du 17e rang et Valtteri Bottas du 19e.

