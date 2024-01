Trois Suisses figurent sur la grille de départ de la saison 10 de Formule E, qui débutera samedi à Mexico City. Il s'agit de Sébastien Buemi, Edoardo Mortara et Nico Müller.

Sébastien Buemi va entamer sa dixième saison dans le championnat de Formule E. IMAGO

Le calendrier comporte 16 courses au total. Trois circuits en organiseront deux, à savoir Diriyah, Berlin et Londres. Par ailleurs, les bolides électriques rouleront pour la première fois à Tokyo, Misano et Shanghai.

Buemi (35 ans) entame sa dixième saison dans ce championnat dont il est le recordman des victoires (13) à égalité avec le Brésilien Lucas di Grassi. Le Vaudois, qui court depuis l'an passé chez Envision Racing, est toutefois sevré de succès depuis le 13 juillet 2019.

Longue attente

Il espère mettre fin à cette longue attente, lui qui a gagné le titre lors de la saison 2 et qui a fini trois fois vice-champion. Son nouveau coéquipier sera le Néerlandais Robin Frijns, deux fois victorieux en formule E.

Mortara (37 ans), né à Genève, a changé d'équipe et roulera désormais avec Mahindra Racing. Le pilote italo-suisse compte six victoires dans la discipline et un 2e rang final comme meilleur résultat au championnat. Il aura comme coéquipier le Néerlandais Nyck de Vries, ancien champion de FE (saison 7) qui revient après son échec en formule 1 l'an passé.

Müller (31 ans) n'a pas laissé le même impact que ses compatriotes en formule E. Le Bernois – qui pilote aussi cette année pour l'équipe ABT Cupra – n'est monté qu'une fois sur le podium (2e), en avril 2021 à Valence. Müller fera équipe avec di Grassi.

Nombreux prétendants

Il s'avère souvent ardu de donner des pronostics en formule E, où la hiérarchie est très serrée et peut varier d'un circuit à l'autre. Le Britannique Jake Dennis (Andretti), tenant du titre, sera sans doute l'un des candidats à sa succession.

Anciens champions, le Français Jean-Eric Vergne et le Belge Stoffel Vanddorne, tous deux chez DS Penske, devraient avoir leur mot à dire. Le duo néo-zélandais de Jaguar, composé de Mitch Evans et Nick Cassidy, ainsi que les Britanniques Sam Bird et Jake Hughes chez Neom McLaren sont aussi ambitieux. Il ne faut enfin pas oublier les Porsche de Pascal Wehrlein et Antonio Felix da Costa, lui aussi déjà titré en formule E.

ats