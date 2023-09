La calendrier de la saison 2024 de MotoGP, publié mercredi, comptera un nombre record de 22 courses dans 18 pays. Il comprend notamment le retour du GP d'Aragon et la présence du Kazakhstan, annulé en 2023 mais de nouveau au programme.

La calendrier de la saison 2024 de MotoGP comptera un nombre record de 22 courses. KEYSTONE

Cette année, le calendrier initial comportait 21 courses. Il a été réduit à 20, le même nombre qu'en 2022, après l'annulation de la manche kazakhe en raison du retard pris dans l'aménagement du nouveau circuit de Sokol.

Le principe de rotation des cinq courses de la péninsule ibérique, appliqué en 2023, n'a pas été reconduit en 2024. Il y aura une manche au Portugal et quatre en Espagne avec Jerez, Barcelone, Valence et l'Aragon, disputé sur le circuit de Motorland à Alcaniz et qui revient donc après un an d'absence.

L'Inde, que le paddock a découvert la semaine dernière et qui a laissé une bonne impression aux pilotes malgré des craintes initiales sur la sécurité, figure elle aussi au calendrier 2024. La saison débutera le 10 mars au Qatar, soit hors d'Europe, comme toujours depuis 2007 hormis cette année, où le Portugal avait accueilli la première manche en raison des travaux de rénovation du circuit de Losail, qui accueillera en novembre prochain l'avant-dernier GP de la saison 2023.

ATS