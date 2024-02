L'écurie zurichoise Sauber entame une nouvelle phase de son histoire en formule 1. Il s'agit ces deux prochaines saisons d'assurer la transition entre Alfa Romeo et Audi, dont l'arrivée sera effective en 2026.

L’écurie Sauber a changé de nom et de couleur à l’intersaison. KEYSTONE

Stake F1 Team Kick Sauber: c'est sous cette appellation compliquée que l'équipe basée à Hinwil est désignée. «Nous aurons deux noms différents en fonction des pays où nous allons courir afin de nous conformer aux lois en vigueur», a déclaré Alessandro Alunni Bravi lors de la présentation de la nouvelle C44.

Explication: Stake est un casino en ligne dont le siège principal se trouve à Curaçao. Mais comme la publicité pour les jeux d'argent est interdite dans certains pays, l'équipe s'y présentera comme Team Kick. Pas simple de s'y retrouver... d'autant que la plateforme de streaming Kick fait partie du groupe Stake!

Ces circonstances ne sont pas inhabituelles pour un team qui a connu différents noms et des fortunes diverses depuis ses débuts en F1 voici 31 ans. Mais il y a aussi du positif dans ce nouveau chapitre, car il se refermera rapidement.

Audi arrive

L'appellation actuelle disparaîtra en effet au terme de la saison 2025. Ensuite, l'équipe roulera sous les couleurs d'Audi. Le constructeur bavarois d'Ingolstadt a déjà pris une participation supposée de 25% dans le team. D'ici deux ans, celle-ci devrait passer à 75%. Audi, un nom réputé en sport automobile, représente donc bel et bien l'avenir du côté d'Hinwil.

Les deux prochaines saisons devraient être placées sous le signe de la transition, après cinq ans sous la bannière d'Alfa Romeo. L'engagement d'Audi se matérialise déjà: les infrastructures sont en phase de modernisation et du personnel supplémentaire est recruté. A terme, le nombre de collaborateurs devrait passer de 550 à 900.

Objectif modeste

Pour cette saison, l'objectif doit être de mettre fin à la tendance à la baisse constatée en 2023, avec une neuvième et avant-dernière place au classement des constructeurs. Un but certes assez modeste, mais même un huitième rang serait considéré comme positif pour la nouvelle monoplace peinte en vert fluo et noir.

Le duo de pilotes reste inchangé. Pour la troisième année de suite, il sera composé par l'expérimenté finlandais Valtteri Bottas (34 ans/10 victoires) et le Chinois Guanyu Zhou (24 ans). Le choix de les conserver n'a pas vraiment enthousiasmé les observateurs. Tous deux devront performer s'ils entendent poursuivre l'aventure plus longtemps... surtout que le prochain mercato s'annonce très animé.

ATS