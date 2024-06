Porsche a décroché la pole position pour les 24 Heures du Mans. La no 6 du Penske Motorsport, pilotée par le Français Kevin Estre, a devancé de justesse deux étonnantes Cadillac.

La no 6 du Penske Motorsport, pilotée par le Français Kevin Estre, a décroché la pole au Mans. IMAGO/NurPhoto

ATS

Dans son dernier tour lors de l'Hyperpole, Estre a tourné en 3'24''634. Il a précédé la Cadillac no 2 de l'Anglais Alex Lynn de 0''148 et la no 3 du Français Sébastien Bourdais, à 0''182. Les Ferrari no 51 et no 50 suivent à respectivement 0''522 et 0''964.

En LMP2, le Genevois Louis Delétraz s'est illustré en signant la pole de sa catégorie en 3'33''217 au volant de son Oreca-Gibson du team AO by TF.

ATS