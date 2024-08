Le triple champion du monde en titre de F1 Max Verstappen (Red Bull) espère se relancer à domicile ce week-end lors du Grand Prix des Pays-Bas, 15e des 24 manches de la saison. Le Néerlandais était à la peine avant la trêve estivale.

Max Verstappen espère se relancer à domicile. KEYSTONE

ATS

Devant ses dizaines de milliers de fans de «l'armée oranje» qui vont investir les gradins du superbe circuit côtier de Zandvoort, Verstappen tentera de rester invaincu sur un tracé où il a décroché trois pole positions et trois victoires en autant de participations.

Mais la tâche de «Mad Max» s'annonce très ardue tant il a été en difficulté lors des quatre dernières courses après avoir pourtant survolé le début de la saison. L'ogre néerlandais n'est plus aussi dominateur que les saisons précédentes et il a déjà laissé échapper sept victoires cette année, soit une course sur deux.

«Evidemment je suis très heureux de revenir ici, c'est un circuit que j'aime beaucoup et c'est super de voir les gens prendre du plaisir et être heureux. Mais je suis surtout concentré sur la performance. Nous devons apprendre encore de la voiture afin d'être plus compétitifs», a souligné Verstappen, qui disputera le 200e Grand Prix de sa carrière en Formule 1.

Norris croit encore au titre

Le triple champion du monde, grand favori pour s'adjuger une quatrième couronne consécutive, reste serein malgré les récents résultats décevants. Avec respectivement 78 et 100 points d'avance sur le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le pilote Red Bull dispose encore d'un matelas confortable alors qu'il reste dix courses à disputer cette année.

«Je ne suis pas vraiment inquiet, mais je ne pense pas encore à Abou Dhabi (red: le dernier GP de la saison). Je veux que l'équipe s'améliore, que la voiture s'améliore car cela nous faciliterait les choses. Lando (Norris) est le plus proche, mais on a vu dernièrement que beaucoup de pilotes ont gagné des courses et c'est très serré», a expliqué Verstappen jeudi en conférence de presse.

Très critique envers lui-même avant la trêve, Norris, son principal concurrent, croit quand même à l'impossible, une folle remontée sur son ami Verstappen pour remporter le titre mondial. «C'est encore possible mais il y a beaucoup de points d'écart et c'est face à Max... Mais je veux rester optimiste et me dire qu'il me reste encore une chance même si je sais que l'écart est grand et que cela va être un défi difficile à relever. Mais avec nos performances actuelles, avec ce que je peux réaliser quand tout se déroule bien, je veux croire que c'est encore possible», a affirmé l'Anglais.

Mercedes aura son mot à dire

Mercedes, victorieuse de trois des quatre derniers GP, aura également son mot à dire ce week-end et pourrait se placer en arbitre du duel Red Bull/McLaren. Ferrari, qui n'a décroché que deux podiums lors des six dernières courses, espère aussi retrouver son niveau du printemps conclu par deux succès. Un rebond une semaine avant la manche à domicile devant ses tifosi à Monza serait idéal pour la Scuderia.

Ce week-end au nord de la mer du Nord sera aussi marqué par les débuts du nouveau patron de l'écurie franco-britannique Alpine, le Britannique Oliver Oakes, qui deviendra à 36 ans le deuxième plus jeune «Team principal» de l'histoire. L'ancien patron de l'écurie Hitech, engagée en F2 et F3, aura fort à faire pour redresser une écurie qui pointe seulement à la huitième place sur dix au classement des constructeurs.

