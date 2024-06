Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dimanche matin dans les semi-marathons des Championnats d'Europe de Rome. Fabienne Schlumpf a néanmoins obtenu une belle 7e place. Les titres sont revenus à l'Italien Yemaneberhan Crippa (1h01'03'') et à la Norvégienne Karoline Bjerkeli Grövdal (1h08'09'').

Fabienne Schlumpf (au centre) a obtenu une belle 7e place dimanche à Rome. KEYSTONE

ATS

Encore présente aux avant-postes à mi-course, la néo-Helvète Helen Bekele n'a pas pu suivre le rythme imposé par les cinq femmes qui ont terminé aux cinq premiers rangs. Rejointe par un groupe emmené par la Zurichoise Fabienne Schlumpf, elle a finalement échoué au 22e rang (1h11'36''). A l'inverse, Schlumpf a fini fort, en 1h10'01''.

Les Suisses n'ont en revanche pas du tout pesé sur la course masculine, dominée par les Italiens qui ont réalisé un doublé. Meilleur Helvète, le spécialiste de course d'orientation Matthias Kyburz a terminé 21e en 1h03'07. Tadesse Abraham s'est classé 36e et Patrik Wägeli 47e, alors que Julien Wanders a abandonné.

ats