Xherdan Shaqiri crucifie le Stade Nyonnais dans une fin de match de folie

Bâle s'est qualifié par la toute petite porte en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les Rhénans ont battu le Stade Nyonnais 1-0 sur un penalty de Shaqiri dans les arrêts de jeu de la prolongation (123e).

Une fin de match totalement folle mais Bâle qui finit par s'en sortir : voilà le résumé de cette rencontre entre le FCB et le Stade Nyonnais. Les spectateurs de Colovray pensaient voir une séance de tirs au but, ils en auront vu deux... juste avant. L'un réussi par Shaqiri, son premier but avec Bâle depuis son retour, et l'autre raté par Franck Koré juste après!

Alors que les Vaudois avaient la chance de pouvoir aller disputer une séance de tirs au but, l'attaquant nyonnais a buté sur Marwin Hitz et Bâle s'en est sorti. Mais Fabio Celestini sait que ses hommes ont eu chaud avec l'expulsion d'Avdullahu à la 117e. Dommage que le club de Challenge League n'ait pas su en profiter.

Lucerne sorti par Aarau

Réduit lui aussi à dix, Lucerne a été sorti en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les joueurs de Mario Frick ont été battus 1-0 par Aarau.

Le troisième de Super League a donc cédé au Brügglifeld face au 9e de Challenge League. Comme les Servettiens, les Lucernois ont vu un de leurs joueurs rentré au vestiaire avant les autres. A la 70e, Donat Rrudhani a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé.

Les Argoviens en ont profité à la 82e grâce à Yannick Touré, auteur de l'unique but. Le FC Aarau a également terminé la rencontre à dix, puisque Linus Obexer a également été expulsé à la 96e.

Face au club de 2e ligue interrégionale Gambarogno-Contone, Bellinzone a eu chaud mais a tout de même pu passer l'épaule 2-1.

