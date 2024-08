Patrick Rahmen a enfin obtenu son premier succès sur le banc des Young Boys. Les Bernois ont gagné 10-0 en Valais contre Printse-Nendaz en 32es de finale de la Coupe de Suisse.

Alan Virginius d'YB, à gauche, exulte avec Jaouen Hadjam après le sixième but de leur équipe. KEYSTONE

ATS

Itten et Virginius, pour son premier match avec YB, ont chacun marqué à trois reprises, alors que Malen a inscrit les deux premiers buts. Le «stängeli» a été assuré à la 85e sur un autogoal des Valaisans.

Bâle facile

Bâle s'est aussi fait plaisir en l'emportant 8-0 à Subingen. Barry et Ajeti, respectivement auteurs de trois et deux buts, ont été les Rhénans les plus efficaces.

Lucerne n'a pas tremblé non plus. A Mendrisio, contre une opposition de 1re Ligue, le club de Suisse centrale s'est imposé 4-1.

miho, ats