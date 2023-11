14-0 : la France signe la plus large victoire de son histoire !

L'équipe de France a signé contre Gibraltar (14-0) samedi à Nice la plus large victoire de son histoire et s'est assurée une place parmi les cinq meilleurs premiers des qualifications pour l'Euro 2024. Une performance synonyme de tête de série pour la compétition.

Les Bleus ont vécu une soirée historique ce samedi 18 novembre. IMAGO/Sipa USA

Les Bleus, qui étaient déjà qualifiés avant le match, se sont imposés grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé et des doublés de Kingsley Coman et Olivier Giroud.

Warren Zaïre-Emery a fêté sa première sélection à 17 ans. Le milieu offensif du PSG a marqué avant de sortir sur blessure à la 18e minute.

Les Pays-Bas qualifiés

De leur côté, les Pays-Bas ont obtenu leur qualification grâce à leur victoire 1-0 contre l'Irlande samedi à Amsterdam lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires.

Les Oranje, vainqueurs de la compétition en 1992, se sont assuré la deuxième place du groupe B, derrière la France, avec 15 points, en l'emportant grâce à un but de Wout Weghorst.

La Croatie reprend son destin en main

La Croatie a pris la deuxième place du groupe D en qualifications pour l'Euro 2024 après sa victoire 2-0 à Riga en Lettonie samedi, et a son destin en mains avant la dernière journée.

Des buts de Lovro Majer (7e) et d'Andrej Kramaric (16e) permettent aux Croates de compter 13 points, et deux unités d'avance sur le pays de Galles, accroché 1-1 par l'Arménie un peu plus tôt dans la journée.

La Croatie, qui affrontera justement les Arméniens mardi pour la dernière journée, sera qualifiée en cas de victoire, voire même en cas de contre performance si de leur côté les Gallois ne gagnent pas contre la Turquie, première et déjà qualifiée.

Mais en cas d'égalité de points, ce sont les Gallois qui seraient qualifiés, grâce à leur avantage en confrontations directes (un nul, une victoire).