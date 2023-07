«La compétition, rien que la compétition»: les tensions non résolues avec la Fédération au sujet des primes ne doivent pas influencer l'entrée en lice de l'Angleterre dans le Mondial 2023, a assuré la capitaine des championnes d'Europe, Millie Bright.

IMAGO/Sportimage

La Coupe du monde a interrompu les négociations entre la Fédération et les Lionnes, qui veulent revoir leurs rémunérations, dans un contexte de lutte pour l'égalité salariale qui secoue le foot féminin. «Ce n'est pas une situation dans laquelle nous avions envie de nous trouver», a admis la défenseure de Chelsea depuis Brisbane, à la veille d'affronter Haïti (11h30).

«Tout cela maintenant est en suspens, on en reparlera plus tard. Nous sommes ici pour la compétition, et rien que pour la compétition», a-t-elle insisté. Dans la foulée de l'Euro 2022 remporté à domicile, l'Angleterre aborde le tournoi avec l'ambition de décrocher une première étoile.

«La pression est toujours sur l'Angleterre», a relativisé la sélectionneuse Sarina Wiegman. «Nous avons doublé tous les postes et ça nous donne, à l'encadrement, un vrai mal de tête», a-t-elle poursuivi.

ATS